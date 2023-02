Lunedì 13 febbraio sarà inaugurato il Centro Operativo di Catanzaro della Direzione Investigativa Antimafia alla presenza del Ministro dell’Interno, del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del Prefetto di Catanzaro e del Direttore della DIA.

Alla cerimonia, che avrà inizio alle ore 10.00, prenderanno parte il Sottosegretario di Stato all’Interno On.le Wanda Ferro, il Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il Presidente della Regione Calabria, il Sindaco e il Presidente della Provincia di Catanzaro, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, il Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, il Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, i Prefetti e i Questori dei capoluoghi calabresi nonché altre Autorità civili e militari. Nella circostanza l’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, S.E. Mons. Maniago, benedirà la nuova sede.

L’evento si svolgerà in video collegamento con i Centri Operativi della DIA di Bologna e Brescia che verranno contemporaneamente inaugurati.

Gli interventi del Direttore della DIA, del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Ministro dell’Interno saranno trasmessi in diretta streaming sul sito del Viminale (www.interno.gov.it) e sul sito della Direzione Investigativa Antimafia (https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it).