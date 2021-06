L’UDC sosterrà con forza, determinazione e con convinzione, la candidatura, a Presidente della Regione Calabria, del Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, Roberto Occhiuto.

Roberto, è la persona giusta per proseguire l’azione di buon governo iniziata a gennaio del 2020 e per continuare nell’opera di rilancio dell’immagine della Calabria oltre i confini nazionali, proiettandolo in un’ottica internazionale, grazie alle potenzialità che questa terra offre e che in pochi, ancora, conoscono.

Con la scelta del candidato governatore, l’intera coalizione di centrodestra ha altresì dimostrato, ancora una volta, unione, oltre alla condivisione di valori ed ideali comuni, che ci rendono compatti e granitici.

Il centrodestra non perde tempo in lotte intestine o in guerre interne tra un nome o l’altro, ma pone, l’interesse dei calabresi, al primo posto, agendo con responsabilità e con grande maturità e saggezza.

L’UDC, è dunque fiera di essere tra le colonne portanti, che rappresentano la storia del centrodestra italiano e sarà al fianco di Roberto Occhiuto e di tutta la coalizione.

Le nostre liste saranno un valore aggiunto e rappresenteranno il punto di riferimento dei moderati e di chi si ispira al cattolicesimo liberale ed agli ideali, che incarniamo con orgoglio.