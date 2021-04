“La procedura per la definitiva approvazione del Piano Strutturale Comunale della città di Locri si avvia verso le battute conclusive. Un lavoro lungo e intenso, iniziato dall’allora Assessore Eva Cappuccio e portato avanti da me, prima come Assessore comunale all’Urbanistica e ora come Consigliere Regionale e comunale, per dotare Locri di un moderno e valido strumento di pianificazione territoriale. Oggi siamo alla fase finale. Alcuni giorni fa, dopo quello della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è arrivato il parere positivo, in ordine alla Valutazione Ambientale Strategica, da parte del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria. Ora, quindi, manca solo la formale delibera di adozione da parte del Consiglio Comunale che, ne sono certo, non tarderà ad arrivare. Locri, a distanza di diversi decenni, avrà un Piano Strutturale, che traccia le linee del suo sviluppo, all’insegna della sostenibilità ambientale e della rigenerazione urbana. Lo strumento urbanistico, poi, consentirà di dare rinnovato e più ordinato impulso all’attività edilizia che, a causa della pandemia, sta soffrendo gli effetti di una crisi, che sta facendo perdere numerosi posti di lavoro. Un ringraziamento particolare lo rivolgo al team dei progettisti del PSC, all’Assessore regionale Domenica Catalfamo e all’Arch. Domenico Schiava e all’Ing. Gianfranco Comito, rispettivamente Direttori dei Dipartimenti regionali Urbanistica e Ambiente. Locri guarda al futuro con sempre maggiore fiducia” – Così Raffaele Sainato, Consigliere Regionale e Comunale di Locri.