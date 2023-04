Locri-cittanovese 3 A 1. Giornata nera dell’arbitro penalizza i ragazzi di mister Franco Viola

Assegna il rigore ai giallorossi ma si dimentica di alzare il secondo giallo per il difensore del Locri. Successivamente tira il rosso per un’altro giocatore amaranto ma poi si pente. Giornataccia per la terna arbitrale. Il Locri merita il secondo posto in classifica

La cittanovese si è giocata la permanenza nel campionato di serie D a Locri. I ragazzi di mister Viola hanno disputato un buon primo tempo passando in vantaggio su rigore con Cru itti. Ma proprio dal rigore concesso ai giallorossi è partito il disastro targato terna arbitrale. Cerchiamo di ricostruire i fatti; su Giannula attaccante giallorosso l ‘errore dell’arbitro di Lecce, fallo nettissimo commesso dal difensore del Locri che era già stato ammonito in precedenza per un’altro fallo su Rao. L’arbitro assegna il giusto rigore alla cittanovese ma grazia il giocatore amaranto. In 10 contro 11 era tutta un’altra partita. Errori evidenti che hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi giallorossi. Per il resto la partita è terminata per 3 A1 per il Locri, squadra solida che merita il secondo posto in classifica.