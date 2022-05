Oggi la commissaria dell’asp Lucia Di Furia si recherà all’ospedale di Polistena per cercare di rimediare ai danni provocati da Gianluigi Scaffidi, prima con il depotanziamento della cardiologia con il progressivo logoramento di un reparto di eccellenza guidato dal dott. Vincenzo Amodeo, uno dei cardiologi e cardiostimolatori tra i più importanti del Sud.

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DEL SENATORE FABIO AUDDINO

“Più di un mese fa avevo pubblicamente segnalato il problema della carenza di personale medico del reparto di cardiologia dell’ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena, auspicando che l’Asp di Reggio Calabria intervenisse per tamponare l’emergenza con almeno due medici a tempo determinato. A un mese di distanza, l’Azienda Sanitaria è intervenuta reclutando tre medici specializzandi, ossia medici in formazione specialistica che per definizione non posseggono ancora la piena autonomia professionale.

È evidente che questa non può essere la soluzione al problema da me rilevato: i medici specializzandi sono indubbiamente un valido supporto per i quattro dirigenti medici attualmente rimasti in reparto, ma la loro attività è un’attività di affiancamento che necessita di essere supervisionata dai tutor.

I medici in formazione specialistica non sono ancora in grado di sostituirsi al personale medico di ruolo che con grande responsabilità e abnegazione continua a fare i salti mortali per poter garantire le prestazioni richieste e coprire i regolari turni diurni e notturni. I medici nel territorio ci sono, in questo momento è fondamentale tamponare immediatamente la carenza di personale reclutando almeno due unità di personale medico dirigenziale a tempo determinato nell’attesa che vengano banditi al più presto i concorsi per nuove assunzioni a tempo indeterminato. Auspico ancora una volta che l’Azienda Sanitaria reggina prenda in seria considerazione la gravissima problematica che sta vivendo l’ospedale di Polistena assegnando immediatamente al reparto di cardiologia nuovi dirigenti medici in grado di garantire qualità e quantità dei servizi erogati nel nostro ospedale” conclude Auddino.