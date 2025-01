DI CLEMENTE CORVO

Grande partecipazione delle società (oltre trenta sodalizi provenienti da diverse parti della provincia) nella riunione organizzata dalla Lnd di Gioia Tauro e svoltasi nei giorni scorsi presso la sala consiliare del Comune di Gioia Tauro. Presenti il presidente della Lnd Calabria Saverio Mirarchi, il vice presidente Domenico Luppino, il delegato regionale calcio a 5 Giuseppe Della Torre, la responsabile regionale del calcio femminile Maria Pia Trapani, il presidente dell’Aiac Calabria Girolamo Mesiti, il coordinatore delle Rappresentative Regionali Domenico Fiorino, il responsabile Ast Reggio Calabria Marco Scappatura, il presidente f.f. della sezione Aia Taurianova Antonino Laganà, oltre al sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella e il vice sindaco e assessore allo Sport Antonino Parrello.

A fare gli onori di casa il delegato distrettuale Antonio Pisano, presente insieme a tutti i componenti della Delegazione gioiese, che ha salutato e ringraziato i partecipanti riepilogando l’attività in fase di svolgimento e che avrà inizio a breve. Quindi gli interventi degli amministratori comunali, con il sindaco Scarcella e il suo vice Parrello che hanno espresso il proprio orgoglio nel poter ospitare a Gioia Tauro questo genere di incontri, sottolineando l’importanza dello Sport in tanti aspetti della vita sociale quotidiana. Dopo gli interventi di Luppino e Della Torre che hanno stilato un bilancio dell’anno 2024 nel quale la Calabria ha primeggiato nel Torneo delle Regioni di Calcio a 5 (ospitato proprio dalla nostra regione), è stata la volta di Fiorino che ha relazionato sull’attività di scounting svolta dal Cr Calabria e dalla vetrina che viene data ai ragazzi ogni anno.

A tal proposito la Delegazione ha inteso premiare Carlotta Saverino, prima ragazza a far parte della Rappresentativa Provinciale Under 15 di Gioia Tauro. La stessa ha ricevuto la targa ricordo dalle mani di Maria Pia Trapani, delegato regionale del calcio femminile, la quale ha sottolineato come la Saverino possa essere da esempio su come il calcio femminile può e debba crescere ulteriormente sul nostro territorio. Scappatura invece ha illustrato il programma dell’Ast di Reggio Calabria e il funzionamento e l’importanza delle visite alle realtà di base del nostro territorio, mentre Mesiti si è soffermato sui corsi di preparatore dei portieri e di allenatore che prenderanno il via nelle prossime settimane nella nostra regione. Intervenuti anche il tecnico della Rappresentativa Under 19 regionale Graziano Nocera e il delegato del Torneo Interforze Fabio Nicoli.

Dopo la consegna di una targa per la lunga militanza in squadre del nostro territorio al dirigente della Sangiorgese Francesco D’Agostino, vi è stato l’intervento del presidente ff della sezione Aia di Taurianova Antonino Laganà il quale si è soffermato sulla crescita da parte delle società nel rapporto con gli arbitri evidenziatosi negli ultimi anni. Quindi il presidente Mirarchi il quale ha delineato gli obiettivi da raggiungere nei prossimi mesi, con l’indizione di nuovi corsi per dirigente sottolineando l’importanza, tra tutte le componenti, anche di queste figure. Ed inoltre ha annunciato che il 2025 sarà un anno importante perché registrerà gli 80 anni dalla nascita della Lnd Calabria. A fine riunione premiate le società Saline Joniche Calcio (Seconda Categoria), La Marianna Cinquefrondi (Amatori), Bagnarese (Under 17) e Taurianova Academy (Under 15) vincenti i premi disciplina nella s.s. 2023/2024.