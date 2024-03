Un docente di lettere del liceo Classico “Giovanni Colosimo” di Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano, ha aggredito verbalmente la collega di sostegno per poi dare in escandescenze lanciando diverse suppellettili contro la stessa.

Non si conoscono le ragioni del diverbio, a cui hanno assistito diverse persone presenti a scuola.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, che hanno sedato gli animi, ed un’ambulanza del 118. L’insegnante vittima dell’aggressione non ha subito ferite. Al momento non risulta che sia stata formalizzata alcuna denuncia alle forze dell’ordine.

(ANSA)