L’Italia in finale di Coppa Davis dopo 25 anni, Serbia battuta 2-1

MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dopo 25 anni dall’ultima volta, l’Italia è in finale di Coppa Davis. In semifinale, la squadra capitanata da Filippo Volandri ha battuto 2-1 la Serbia sul veloce indoor di Malaga. Decisivo il doppio giocato da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego che ha battuto quello serbo composto da Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo 1h35′ di gioco. Le due squadre erano sull’1-1 dopo i due singolari: Kecmanovic aveva battuto Lorenzo Musetti, mentre Jannik Sinner aveva avuto la meglio su Djokovic diventando così il primo italiano a battere per tre volte un numero 1 del mondo e il primo in assoluto a piegare Djokovic dopo aver salvato tre match point di fila. Domani, nell’ottava finale della sua storia, l’Italia ritrova l’Australia, seconda nazione più titolata nella storia della Coppa Davis. Gli Aussies puntano al 29mo titolo alla 49ma finale, il primo dal 2003. L’Italia punta a diventare l’undicesima nazione con almeno due titoli nella storia della manifestazione dopo l’unica e storica vinta nel 1976.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).