Una suggestiva cornice, la chiesa cinquecentesca del Rosario, tante voci di bambini che all’unisono inneggiavano alla pace e alla solidarietà per vivere insieme un Natale di speranza, genitori partecipi ed emozionati: sono stati questi gli elementi che hanno caratterizzato la manifestazione “In…canto a Natale” delle classi quinte del plesso “Francesco Sofia Alessio”, diretto dalla dottoressa Maria Concetta Muscolino. L’incanto di una notte speciale, che avrebbe cambiato le sorti del mondo, è stato concretizzato in un susseguirsi di canti, dai più tradizionali, come “Adeste fideles”, ai più moderni, spesso supportati da drammatizzazioni significative e particolarmente toccanti. Anche i docenti hanno voluto far sentire le loro voci proponendo il brano di Eros Ramazzotti “Se bastasse una sola canzone”, evidenziando che le canzoni da sole non possono cambiare il mondo, ma che è necessario continuare a proporle, perché tante voci, insieme, possono toccare anche i cuori più induriti. Il momento finale ha rappresentato il vero spirito del Natale, quando la dirigente, gli insegnanti e gli alunni si sono uniti in coro, perché la scuola è un luogo privilegiato di inclusione, nel quale ognuno trova lo spazio giusto per esprimersi e, insieme, si cresce in armonia . La dirigente scolastica, soddisfatta dell’esito della manifestazione, ha definito “eccezionale” l’esibizione dei bambini e ha rilevato che i messaggi da loro lanciati dovrebbero costituire un monito per gli adulti. La pace, la solidarietà e l’amore verso gli altri dovrebbero essere, infatti, i valori fondamentali sui quali costruire una società più giusta e più a misura d’uomo. Ha, inoltre, ringraziato l’Amministrazione comunale e “Taurianova capitale del libro” che hanno patrocinato l’iniziativa, i parroci don Alfonso e don Mino, le dirigenti Placanica e Prochilo e i genitori, sempre sensibili a ogni iniziativa scolastica, che si sono prodigati per l’ottima riuscita dello spettacolo. La dirigente ha dimostrato particolare soddisfazione per la sinergia creata tra scuola e famiglia, che rende veramente efficace il percorso formativo degli alunni e ha augurato a tutti un Natale di pace e di serenità. La scuola primaria “Francesco Sofia Alessio” anche in questa occasione ha saputo creare momenti d’incontro e occasioni di crescita comune, vivendo l’incanto del Natale con la semplicità e la dolcezza che solo i bambini sanno comunicare e che gli adulti hanno recepito, portando nel cuore il ricordo di una serata magica e ricca di emozioni.