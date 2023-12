La UIL Trasporti Calabria, plaude alle dichiarazioni fatte dal Presidente Occhiuto in merito alla espressa posizione di ripristino del servizio ferroviario delle Linee Taurensi , certamente con la riqualificazione e messa a norma per come previsto dalla normativa prevista della ANSF Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria occorrente per la modernizzazione dell’infrastruttura, che è in atto sospesa dal Luglio 2011 . Normativa che ha subito adeguamenti indispensabili per la circolazione dei treni rispetto al passato . Come UIL Trasporti, abbiamo da sempre ribadito la strategica è rilevante importanza che riveste un sistema infrastrutturale a rete fissa , le Linee Taurensi hanno da sempre costituito la vera metropolitana di superficie per il territorio della piana , al servizio di una popolazione di oltre 170 mila persone , strategica perché nel suo tracciato ferroviario attraversa in modo reale tutti i centri abitati oltre a passare al limite di uno dei più grandi centri commerciali della Calabria e in prossimità dello sperato redigendo ospedale della piana a Palmi . Oggi ci sono i presupposti per intervenire, occorre solo individuare gli interventi di programmazione economica da utilizzare . Un grazie al Presidente Occhiuto per avere riacceso oggi la fiammella di una speranza che come sindacato non avevamo mai abbandonato. Solo alcune settimane addietro come uil trasporti avevamo chiesto un incontro all’ufficio di segreteria del Presidente , siamo in attesa di potere assieme riprendere la discussione sulla mobilità nella piana di Gioia Tauro . Non può essere disperso un patrimonio infrastrutturale pronto per essere ammodernato e fruibile . Il territorio interno sta subendo lo spopolamento perché vive di un serio problema di mobilità , occorre guardare con lungimiranza ed il segnale dato dal Presidente Occhiuto va nella direzione giusta . Tomaselli Giovanni. Segretario Provinciale UIL Trasporti