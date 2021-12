Il gruppo del Pd vota contro le linee programmatiche del governatore Roberto Occhiuto. Il capogruppo Nicola Irto ha motivato così la bocciatura del programma del centrodestra: «Si tratta di linee programmatiche scarne che si limitano ad una mera elencazione di problemi e di obiettivi da raggiungere, senza accennare alle modalità concrete con le quali si intende operare. Non c’è una strategia per il rilancio degli aeroporti calabresi e anche le idee espresse sul Welfare appaiono confuse. E, di certo, non si possono ripetere gli errori commessi durante la scorsa legislatura sul Terzo Settore. Manca poi completamente una visione di insieme della Calabria che si vuole costruire e senza una visione chiara è praticamente impossibile dare le risposte che la Regione aspetta invano da anni».