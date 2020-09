Si lavora con buzzo buono per investire,

Programmare nel settore giovanile e nella scuola calcio,ricambio generazionale con il serbatoio di risorse umane del luogo,cosa importantantissima,

Per un chiaro segnale di identità e di rappresentanza.Mister Giandomenico Condello insieme ai suoi più stretti collaboratori Gaetano Quarticelli, Paolo Barillà e Domenico Diano stanno portando avanti un eccellente lavoro e confidano tantissimo sulla crescita caratteriale e tecnica dei tanti under che si sono integrati benissimo nella

Rosa della prima squadra in evidenza a Bagnara nella prima uscita ufficiale di Coppa Italia Dilettanti

Il portiere Messina che si e ben destreggiato con autorevolezza e buona posizione tra i pali sostituendo egregiamente l’esperto portiere Fabrizio Pratticò rimasto a casa per una lieve contrattura muscolare dodicesimo un altro giovane interessante l’under Romeo.Petcu ormai una certezza sta acquisendo maturità ed e in progress sul piano tattico e tecnico.L’ attaccante Domenico Monorchio e Vincenzo Zappalà verticalizzano e sono in sintonia con gli esperti compagni di reparto i difensori Lombardi A, Tortorella e Scarfò

sono granitici e dall’ottimo fisico; I Centrocampisti

Catalano,Lombardi D, Tringali e Sofrà hanno estro e fantasia.Gallico Catona che conferma lo zoccolo duro della passata stagione con Calarco, Marcianò,

,Sabatino,Gioia,Crisalli e Violante Il ritorno del forte difensore Sakho il nuovo innesto di Crucitti ed altri innesti che saranno presentati a breve,che danno garanzia e solidità al Complesso.

Test importante Domenica prossima; alla “Prima”

di campionato nella splendida struttura dello Stadio N.Lo Presti di Gallico Sup si affronta la matricola della fascia ionica reggina Stilese A.Tassone vincitrice del campionato di promozione lo scorso anno.Gallico Catona insieme alla Paolana veterana con ben nove partecipazione consecutive al massimo Campionato Regionale Dilettantistico.

La Società A.S.D. Gallico Catona F.C. Comunica di aver acquisito le prestazione sportive del forte attaccante Giovanni Grazioso classe 95, proveniente dalla Società Acicatena Calcio, militante nel campionato di Eccellenza Siciliana dove nell’ultimo anno si è distinto per le sue ottime giocate realizzando diverse marcature. Al Calciatore giungano i migliori Auguri per il raggiungimento di importanti e comuni obiettivi sportivi.