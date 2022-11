L’impatto della rivoluzione digitale in Calabria

La digitalizzazione e la corsa all’industria 4.0 stanno cambiando il modo di fare impresa, di lavorare e di investire in tutto il mondo. Anche in Calabria. Infatti, lo sviluppo di nuove tecnologie e del mondo digitale crea opportunita per l’intera popolazione, dagli enti governativi fino alle startup innovative calabre passando per il tempo libero. Lo sa bene l’industria del turismo, una delle maggiori entrate per tutta la regione.

Grazie a campagne di promozione digitale, la Calabria é riuscita a raggiungere nuove nicchie del turismo sia durante la stagione del 2022 che, si spera, per la prossima stagione, che promette di essere un successo. Tra le tante campagne lanciate dalla regione, due hanno avuto particolare riscontro, arrivando oltre i confini italiani. Una é stata l’iniziativa regionale “Calabria, Terra dei Padri” che ha fatto leva sulle radici degli immigrati calabri che hanno scelto di vivere all’estero. Questa campagna digitale ha invitato alla riscoperta della terra d’origine, piena di fascino e di ricordi. Invece, un’altra campagna digitale che ha lanciato il turismo in regione é stata “Calabria Straordinaria,” un’iniziativa mirata ad attrarre i turisti stranieri e a proporre una regione destagionalizzata, al di fuori delle mete più conosciute e visitate.

Però, il turismo non é l’unico settore che può trarre benefici dalla digitalizzazione e dalle nuove tecnologie. Infatti, la regione nel 2022 ha lanciato il Bando Voucher Digitali per le imprese pronte a fare il passo verso l’industria 4.0 in regione. L’innovazione é al centro del cambiamento mondiale e calabro, soprattutto dopo la crisi dovuta alla pandemia. Infatti, il Covid-19 ha spinto molte aziende ed industrie a spostarsi nel mondo online come il settore delle spedizioni di alimentari oppure delle farmacie virtuali. Proprio la telemedicina é una delle industrie che ha visto un vero boom durante la pandemia grazie alla sua comodità e alla sua convenienza. Secondo recenti studi di mercato, quasi il 70% degli italiani si é rivolto a servizi di consulenza medici online, ha ordinato farmaci digitalmente e ha cercato risposte alle sue domande.

Ma il mondo online offre anche occasioni di divertimento. In Calabria, un’industria in crescita grazie al digitale é quella dei casinò online che permettono di giocare dallo smartphone e dal divano, con denaro reale oppure no. Tra slot machines con grafiche accattivanti, tornei di poker online dal vivo e roulette online piene di adrenalina, i casinò online offrono un momento di svago per tutti.

“Sicuramente, durante la pandemia, abbiamo visto un boom dei casino online sia in Italia che in Calabria,” ha detto l’editor Luigi Conti, il sito italiano di giochi di roulette roulette-on-line.it, “ma questa popolarità continua anche adesso, dopo il Covid-19 perché questi giochi online sono opportunita di divertimento e, a volte, di guadagno.”

Turismo, medicina e divertimento online: la digitalizzazione sta davvero trasformando il volto della Calabria. In questa trasformazione, la nascita di nuove startup innovative é fondamentale, anche per la promozione del territorio e dei suoi prodotti. Come la giovane impresa Senza Spine-Autentico Dentro fondata da Cecilia Vigilanti in provincia di Reggio Calabria. Questa startup promuove un prodotto 100% calabro: il fico d’India. La piattaforma online vende succhi di frutta biologici con questo frutto, ma anche limone e bergamotto.

Nata nel 2021, questa azienda é stata creata da Vigilanti, una giovane locale che era andata fuori regione per studiare. Ma poi é tornata, pronta a valorizzare la sua terra d’origine. Il prossimo passo? Il resto del mondo. Questo é il prossimo passo per tutta la Calabria che, grazie alla digitalizzazione, può debuttare nel panorama internazionale.