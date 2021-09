Riceviamo e pubblichiamo

Alla Dott.ssa Stefania Conti, Dirigente Medico presso il Centro Emodialisi di Taurianova, l’Amministrazione Comunale di Cittanova conferisce l’Attestato di Benemerenza per “…persona e medico di…grande esempio e testimonianza di umanità ed abnegazione…”.

Lettera del Comune di Cittanova

Alla d.ssa Stefania Conti

L’Amministrazione Comunale che ho l’onore di rappresentare ha determinato di conferire, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono, un attestato di riconoscimento a persone che sono state quotidianamente impegnate in prima linea, sul fronte della lotta alla pandemia da Covid-19. La S.V. è una delle persone prescelte, per il rilevante impegno speso nella fase emergenziale nel delicato compito di somministrazione dei vaccini. Un contributo prezioso che ha saputo trasmettere il giusto spirito che deve connotare la condotta quotidiana di un professionista dotato di adeguato senso di responsabilità nei confronti della comunità. Il riconoscimento intende premiare una persona e un medico che ha saputo dimostrare, con atti e comportamenti, un grande esempio e testimonianza di umanità ed abnegazione. Il Suo è stato un impegno importante sul piano professionale ed umano, segno di coerenza e dirittura morale, in una fase emergenziale con la consapevolezza di mettere continuamente a rischio l’incolumità personale e dei propri cari. In attesa di consegnare personalmente l’attestato di benemerenza, in occasione delle solenni celebrazioni in onore del Santo Patrono mercoledì 29 settembre alle ore 19:00, colgo l’occasione per rinnovare i sensi della mia stima e della mia affettuosa amicizia.

Il sindaco di Cittanova Francesco Cosentino

La Dott.ssa Conti – stimata Nefrologa, è in servizio, presso il “Centro” di Taurianova, sin dal mese di agosto 2017 – si è sempre contraddistinta per il suo fare accogliente ed è persona di grande efficienza e professionalità, serena nel suo fare, con la sua rincuorante voce calma, è da sempre votata all’ascolto dei pazienti rivolgendosi ad essi con parole di conforto e di sostegno: “merce” rara nell’egoismo del rumoroso mondo in cui viviamo incancreniti da atavici egoismi. Eccelse sono le doti umane della dirigente nefrologa. Tutto questo fa di Lei un preciso punto di riferimento per gli ammalati e per i familiari degli stessi.

La dott.ssa Conti, incessantemente, fa in modo affinché tutti coloro che oggi stanno attraversando il limbo della dialisi non si sentano soli dicendo ai pazienti che dietro, e aldilà della macchina che li tiene in vita, c’è un mondo buono, sano che pensa a loro, un mondo che vede il proprio lavoro come una missione; gesti, parole e sguardi che fanno capire al paziente dializzato quanto è amato. Il dirigente medico Conti non dà solo cure, ma anche cuore e tenerezza parlando con naturalezza il linguaggio dell’anima invitando i pazienti a sperare e che la loro esistenza può tornare, rinnovata, alla normalità.

Io sottoscritto, prima dializzato e poi trapiantato del rene, ho vissuto in prima persona la malattia, la sofferenza fisica e psicologica in un processo di insicurezza che provoca la timidezza, il timore ed un insieme di complessi che limitano la persona, togliendo il significato della vita e del futuro: le cure amorevoli delle Persone che mi sono state accanto mi hanno “tolto” dal melanconico limbo della dialisi ed accompagnato alla “nuova” vita che sto vivendo da protagonista.

Conosco personalmente la Dott.ssa Conti a cui va il ringraziamento dal profondo del cuore anche per l’impegno profuso e per i ripetuti messaggi di speranza inviati in questo lungo triste periodo di emergenza a causa della pandemia da Coronavirus. In tutta la fase emergenziale, in periodo di smarrimento, il Medico Conti, con serio e costante impegno, ha cercato di soddisfare i differenti bisogni dei pazienti adoperandosi di persona per ogni necessità, anche la più piccola e la più umile, soprattutto nella situazione di difficoltà conseguente alla pandemia dilagante. Significativo è stato il suo esempio quando, in maniera decisa, responsabilmente e con fermezza si è subito, prontamente, vaccinata (e poi Lei stessa medico somministrante il vaccino) per contrastare la pandemia da Covid-19, dando ampia diffusione dell’evento sui social e sul Web informando l’utenza dell’assoluta utilità della vaccinazione.

Saggio il Contributo della dott.ssa Conti nel prodigarsi per la serenità del Centro Dialisi di Taurianova nel periodo in cui c’è stato il rischio concreto che l’emodialisi venisse chiusa, situazione che non si è verificata e il “Centro” resta ancora struttura pienamente operativa ed indispensabile nella Piana di Gioia Tauro. Questo scritto vuole essere, oltre che un riconoscimento per i Suoi meriti e motivo di orgoglio per noi pazienti, anche segno di viva gratitudine da parte di tutte quelle persone che hanno beneficiato delle “cure” della Dott.ssa Stefania Conti. Un sentito grazie all’Amministrazione Comunale di Cittanova che, conferendo l’Attestato di Benemerenza, dimostra di avere recepito con sensibilità il valore dell’opera svolta dalla Dirigente Nefrologa.

Varapodio, 23 settembre 2021

dr. Pino Pardo

già dializzato e trapiantato del rene