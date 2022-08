Di seguito il testo integrale della lettera all’assessore Tilde Minasi

Gent.ma dott.ssa Minasi,

l’associazione M’aMa – dalla Parte dei Bambini, in coordinamento con le associazioni MetaCometa,

Papa Giovanni XXIII, Agape, Centro Emmaus , Forum Famiglie Calabria presenti sul territorio

calabro, chiede un incontro per poterle esporre alcune criticità rilevate in merito all’affidamento

familiare. Ci preme segnalare quelle riferite al sistema di tutela afferenti la “presa in carico” delle

situazioni di deprivazione delle cure affettive ed educative di quei minori che, per tale motivo,

devono essere allontanati dalla famiglia di origine.

Il nostro impegno associativo ci porta alla ricerca delle famiglie potenzialmente accoglienti, ad

organizzare percorsi informativi sul tema dell’affido, a supportare professionalmente le famiglie

affidatarie e organizzare attività di sensibilizzazione sul territorio per far conoscere alla popolazione

l’istituto dell’affido familiare. Ma l’entusiasmo e la disponibilità delle famiglie informate purtroppo,

tranne che per alcune zone dove sono presenti centri affido eccellenti, vanno a scontrarsi con

problemi tecnici/burocratici ed interpretazioni delle norme vigenti diverse in ogni zona. Sarebbe

importante che le linee guida regionali del 2007, estremamente precise ed utili, venissero applicate

da tutti.

Riteniamo, dal nostro punto di osservazione e di esperienza, che debba essere meglio e con

maggiore attenzione riconosciuta l’importanza dei servizi “Centro Affidi” per una più efficace ed

efficiente applicazione delle norme internazionali e nazionali che sanciscono, come prioritario, il

diritto di ogni bambino/a e di ogni ragazzo/a a crescere in famiglia, evitandone

l’istituzionalizzazione.

Allo scopo caldeggiamo il potenziamento dei CENTRI AFFIDO, dotandoli di equipe multidisciplinari

socio-psico-pedagogiche dedicate, per una presa in carico dei minori interessati basata su “Progetti

di Tutela”, attuati con il ricorso all’AFFIDAMENTO FAMILIARE, che siano di accompagnamento e di

sostegno alla famiglia affidataria e che consentano il rientro nella famiglia di origine potenziandone

le residue capacità di cura affettive ed educative.

Riteniamo, infine, che i CENTRI AFFIDO dovrebbero essere definiti servizi ad alto valore socio-psico-

educativo, in quanto servizi di promozione della salute, dal momento che, crescere in un contesto

di relazioni familiari “sane”, oltreché costituire un diritto, rappresenta la condizione di vita

indispensabile per prevenire le forme di disagio esistenziale all’origine dei comportamenti devianti

e patologici che interessano molti e troppi nostri ragazzi.

Per quanto sopra evidenziato, chiediamo di valutare la possibilità di dare vita ad un gruppo di lavoro

composto da Regione, Tribunale per i Minori e Terzo Settore dedicato, allo scopo di superare o

quantomeno contenere le attuali criticità.

È indubbio che occorra migliorare le procedure utili ad una “presa in carico” dei Minori interessati,

al fine di una più concreta ed adeguata loro tutela e protezione.

In attesa di un cortese riscontro, nel porgere distinti saluti, ringraziamo anticipatamente per

l’attenzione.

Coordinamento Calabro delle associazioni che si occupano di affido,

Forum delle famiglie – Presidente regionale Dott. Claudio Venditti,

Agape – responsabile regionale Dott. Mario Nasone,

Associazione Metacometa – referente regionale Dott Franco Corapi,

Papa Giovanni XXIII – Dott. Fortugno Giovanni,

Centro Emmaus – Dott. Geri e Annalisa Bantel,

Associazione M’aMa Dalla Parte dei Bambini sede Calabria -Dott. Marco Dato e D.ssa Rossana Villari