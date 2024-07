Lella Golfo e Rosario Sprovieri i Cittadini dell’anno Filitalia

Sono la giornalista e attivista Lella Golfo e il funzionario dei Beni culturali e storico d’arte Rosario Sprovieri, gli onorati con il premio Cittadina e Cittadino dell’anno della Filitalia International. Il consiglio direttivo del Distretto Italia, presieduto dal dottor Pasquale Nestico ha deliberato le due proposte fatte, con il premio che sarà consegnato in occasione della Prima Convention dei Chapter italiani della Filitalia International, in programma domenica 20 luglio alle ore 17:30 presso la Sala Don Pirovano al 285 di via Renato Fucini nel quartiere Talenti. Lella Golfo e’ fondatrice e

attuale presidente della Fondazione Marisa Bellisario, oltre a essere ideatrice del Premio Bellisario. E’ stata Deputata eletta tra le file del Pdl nel 2008, il suo nome è legato alla Legge 120/2011 che ha introdotto in Italia le quote di genere nei Consigli di Amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate e controllate dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui è stata prima firmataria. Tante le riconoscenze a livello mondiale, tra queste Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 2 giugno 1997 e Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana di iniziativa del Presidente della Repubblica il 2 maggio 2003. Rosario Sprovieri e’ un funzionario del Ministero dei Beni culturali e critico d’arte. Direttore del Teatro Dioscuri al Quirinale in Roma. Un personaggio d’altri tempi, come lo defini’ il giornalista Pino Nano in un suo articolo, soprattutto un uomo buono, un intellettuale erudito, informato, coltissimo, che in 40 anni di vita trascorsa tra i segreti e i libri delle biblioteche del Ministero della Cultura, per cui lui ha lavorato da quando aveva diciotto anni. Negli anni ha imparato un mestiere difficilissimo, che è il mestiere del ricercatore, del topo da biblioteca, dell’analista di fatti storici come nessun altro potrebbe farlo. Insomma, quando si parla di arte nella capitale, tutti fanno riferimento a Rosario Sprovieri, tra l’altro autore di diversi libri che hanno avvicinato molti alle eccellenze italiane.

La Filitalia International e’ un’associazione no-profit fondata nel 1987 a Philadelphia dal dottor professor Pasquale Nestico, con lo scopo di promuovere e preservare il patrimonio, la lingua e i costumi italiani in tutto il mondo. L’obiettivo della Filitalia International e’ di consolidare ed espandere la cultura e la tradizione, attraverso eventi sociali e umanitari. Offre un vasto programma tra cui borse di studio per i membri più giovani, corsi di lingua italiana e inglese, eventi networking per giovani professionisti, scambio di studenti tra le Americhe e l’Italia. Ogni anno organizza l’Hero Award, all’interno del quale si premiano le eccellenze italiane e il Christmas Seal per aiutare i più deboli.

1834 E Passyunk Avenue, Philadelphia, PA, 19148 – Stati Uniti