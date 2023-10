Si terrà venerdì 13 ottobre, alle ore 17.30, nella sala del Palazzo della Cultura, in via Roma a Pizzo, la presentazione della Proposta di legge regionale “Norme per il riconoscimento e la certificazione dei Borghi marinari calabresi, per la salvaguardia culturale delle identità marinare e la promozione dell’economia del mare” d’iniziativa del consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, presidente del Gruppo misto – Liberamente progressisti.

L’evento, voluto dal gruppo consiliare comunale napitino “Domani è Oggi”, gode del patrocinio del Comune di Pizzo e vedrà la partecipazione del consigliere regionale proponente. Porteranno un saluto istituzionale il sindaco di Pizzo, Sergio Pititto, e il presidente del Consiglio comunale cittadino, Francesco Procopio. Interverranno il capogruppo di “Domani è Oggi” Emilio De Pasquale e la consigliera comunale dello stesso gruppo Pina Federico. A coordinare gli interventi sarà Caterina Varvaglione, esponente del movimento regionale Liberamente progressisti. All’iniziativa prenderanno parte rappresentanti istituzionali del territorio. La stampa è invitata a partecipare.