Le proposte del primo Sindacato dell’Esercito Italiano

Più soldi per gli stipendi dei militari

Nei giorni scorsi si sono svolte una serie di Assemblee a carattere regionale, presso alcune strutture militari dislocate in Calabria, per incontrare i “lavoratori in uniforme”. Nella mattinata del 10 dicembre presso il Comando Militare dell’Esercito di Catanzaro oltre ad incontrare il personale militare, si è tenuto un proficuo incontro Istituzionale con il Comandante Col. Ugo Gaeta alla presenza di Sandro Frattalemi Presidente Nazionale Sindacato Itamil Esercito, Massimo Cristiano Presidente Regionale Itamil Calabria, Marco Paola Segretario regionale, Luigi De Leo vice Coordinatore regionale. Nel pomeriggio la delegazione nazionale e regionale si è spostata presso la Caserma 2° Sirio di Lamezia Terme , con la presenza anche di Davide Paonessa Segretario di sezione Caserma 2°Sirio Lamezia ed Angelo Colosi Vice Presidente sez.Lamezia Terme. Giorno 11 dicembre presso il 1° Regginento Bersaglieri Cosenza, anche qui oltre alla delegazione di cui sopra abbiamo registrato la presenza del Segretario Generale Nazionale di Itamil Girolamo Foti e del Vice segretario regionale Salvatore Potenzone.

Gli eventi hanno rappresentato un momento di confronto significativo, registrando la partecipazione di iscritti e non, per affrontare i temi che rappresentano i pilastri dell’offerta sindacale del primo sindacato miliare dell’Esercito, argomenti a carattere strategico e temi legati al territorio. La madre di tutte più battaglie, la lotta per aumentare il potere d’acquisto per le famiglie, legato al benessere del personale. Oggi con gli attuali stipendi si sopravvive invece di vivere dignitosamente.

Sono stati rimarcati i risultati raggiunti da Itamil Calabria, a tutela dei pendolari, ovvero la riduzione delle tariffe dell’80% per il persona delle Forze Armate e di Polizia per il trasporto pubblico locale. Il collegamento su gomma da e per la Stazione di Lamezia Terme dalla Caserma 2° Sirio Aviazione Esercito operato dalla LameziaMultiservizi. Il pendolarismo che sta diventando una vera e propria piaga.

Poi argomenti di grande rilievo per il personale il divisa del Comparto Difesa e Sicurezza, tra cui:

Rinnovo contrattuale 2022-2024 oggi un piena fase di concertazione presso la Funzione Pubblica, con la proposta di Itamil di adeguare gli stipendi dei militari al caro vita ed all’inflazione. Itamil propone un aumento di 300 euro in busta paga per il personale dell’Esercito, per compensare il crollo del potere d’acquisto di 16 punti percentuali.

Assistenza legale ed amministrativa gratuita per tutti gli iscritti.

Previdenza e situazione pensionistica, garantendo un trattamento pensionistico di fine rapporto adeguato ed equo.

L’aspetto che riguarda la “specificità” dei militari rispetto a qualsiasi dipendente pubblico.

Carenza di alloggi demaniali per il personale militare di stanza in Calabria.

Applicazione equa senza discriminazioni, per quanto concerne i trasferimenti del persone che usufruisce di leggi speciali, quali 104/92, 267, che non contemplano dal punto di vista legislativo il temine di temporaneita’, ma “usato” in ambito difesa, abolire quindi la parola l’automatismo, che compare nelle direttive interne, che impone il rientro nei reparti del nord Italia, anche dopo una certa età.

Riordino delle carriere Ufficiali, Sottufficiali e Graduati, che sia equa, rispettando la volontà, specie tra Graduati e Sottufficiali, per coloro che volessero innalzarsi di grado, evitando quindi di entrare nelle forche caudine di un possibile trasferimento di sede, magari a 50 anni di età, magari da Catanzaro ad Aosta, compromettendo il proprio ambito familiare.

Proporre modifiche sostanziali alle direttive che disciplinano la mobilità del personale ordinarie e speciali.

Aumento delle strutture militari in Calabria, per dare una prospettiva, a tutti i calabresi che prestano servizio al nord, di “rientrare” nella propria terra, anche perché schiacciati da un caro vita insostenibile, aumentando di riflesso l’indotto del nostro PIL in Calabria.

Bisognerebbe puntare quindi, per realizzare nuove infrastrutture militari, visti gli enormi vantaggi logistici legati al porto di Gioia Tauro ed Aeroporto internazionale di Lamezia Terme.

Sostegno alle vittime del dovere.

Durante l’incontro presso il Centro Militare dell’Esercito è stato affrontato anche un tema a livello strategico, ed oggettivo, su cui crediamo che la Forza armata nel prossimo futuro dovrebbe seriamente ragionare, ovvero il tema dei giovani nell’ Esercito, giovani costretti a vivere nel precariato assoluto, con stipendi bassi, con prospettive di carriera limitate e legate ad un contratto a tempo indeterminato, con un’altro problema oggettivo, la difficoltà a “rientrare” nella propria terra, per saldare quel legame antropologico naturale con il proprio luogo d’origine, motivi questi di transito in altri Corpi dello Stato.

Come Sindacato Itamil supportiamo la proposta affinché il C.M.E. di Catanzaro ritorni ad essere centro di selezione militare per i giovani.

Il Congresso si è concluso con un bilancio ampiamente positivo, a conferma del valore dell’iniziativa e dell’impegno di Itamil nella tutela del benessere e rappresentanza del personale del Comparto Difesa.