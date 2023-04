Le “Domeniche del Fai” approdano a Terranova Sappo Minulio con un programma di tutto rispetto all’insegna del valori culturali che una comunità riesce ad offrire.

Queste giornate rappresentano eventi importanti dedicate al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

A Terranova Sappo Minulio con l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Ettore Tigani sarà da cornice ad una domenica subito dopo Pasqua, il 16 aprile con un ricco programma che inizierà alle ore 10 in un raduno a Piazza Mons. Barreca per poi alle 10.30 con una visita guidata, nella Chiesa di Maria SS. Assunta ci sarà modo di ammirare gli straordinari marmi rinascimentali e la storia della città di Terranova S.M. Mentre alle ore 12 ci sarà un percorso per il centro storico con visita al famoso Santuario del SS Crocifisso ed al Palazzo Municipale con l’altrettanto famoso “Atlante del terremoto” dello Schiantarelli del 1784.

E infine alle 15.30 si chiude la domenica con la visita al Museo Diocesano di Oppido Mamertina, San Sebastiano.

I “ciceroni” saranno per la storia dell’arte, Paolo Martino e Pasquale Faenza, mentre per la storia locale, Mara Ferraro e Giosofatto Pangallo.

Sarà un fine settimana con protagonista unico il “patrimonio della storia tra arte e natura, una vera e propria ricchezza che stupisce in ogni angolo del Paese, rivelando straordinari tesori di una ricchezza immensa per capire e soprattutto conoscere l’identità di un paese.

(GiLar)