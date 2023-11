Dal 3 al 7 Novembre a Merano si è tenuto il famoso Merano WineFestival, un evento in cui la Calabria

partecipa per la prima volta per promuovere le eccellenze enogastronomiche nazionali e

internazionali. A tal proposito l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, ha sottolineato

l’importanza di questa partecipazione e l’obiettivo di sviluppare ulteriori iniziative per il settore

vitivinicolo in Calabria. L’evento è organizzato in collaborazione con Arsac ed è un punto di incontro tra

produttori, visitatori, stampa e operatori del settore a livello mondiale.

Il festival ha ospitato 650 aziende vitivinicole, tra le quali solo 7 di esse rappresentano la Calabria:

Fezzigna Vignaioli, Librandi, Ippolito 1845, Statti, Cantine Caccamo, Cantina Campana e Feudo Della

Sagitta Di Toscano Antonio. La partecipazione della Calabria ha permesso ai visitatori di degustare i

vini noti per la loro qualità riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale. Notevole è la

presenza della cantina taurianovese “Cantine Caccamo”, unica azienda vitivinicola della provincia di

Reggio Calabria, che a Merano è stata premiata per il suo vino bianco macerato “Fluente”,

sorprendendo giuria ed appassionati. All’azienda si riconosce il merito d’aver saputo riscoprire e

valorizzare un’antica tradizione, quella vitivinicola, esaltandone le tipicità e le peculiarità. Cantine

Caccamo ci tiene a sottolineare il legame con il proprio territorio: “Il vino non è solo una bevanda, ma

un ambasciatore della cultura locale. Le cantine vinicole diventano luoghi di incontro e celebrazione,

dove le persone si riuniscono per assaporare le tradizioni regionali e celebrare la bellezza del

territorio. Il vino si trasforma in un ponte tra il passato e il presente, collegando le generazioni

attraverso il suo legame con la terra. In definitiva, il vino rappresenta una preziosa risorsa per

valorizzare il territorio, contribuendo alla promozione della cultura e delle tradizioni locali. Ogni

bottiglia è un invito a scoprire la storia di una regione, un’esperienza sensoriale che ci avvicina alle

radici di un luogo e ci fa apprezzare la sua autenticità.”

Durante l’evento numerose sono state le attività quotidiane, come degustazioni, laboratori, dibattiti

con esperti del settore e banchi d’assaggio.