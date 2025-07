Reggio Calabria, arrestato un 43enne di origini algerina per furto aggravato

La Polizia di Stato ha arrestato un 43enne di origini algerine nella flagranza del reato di furto aggravato.

Gli Agenti della Volante, durante il regolare servizio di controllo del territorio tra le vie del centro cittadino, hanno udito l’allarme di un’attività commerciale in funzione e, giunti sul posto, hanno accertato la forzatura della porta d’ingresso dell’attività che era stata messa a soqquadro.

Le ricerche nella zona, svolte anche con altri equipaggi inviati dalla centrale operativa, hanno permesso di individuare e bloccare il responsabile, sorpreso a trascinare un bidone dell’immondizia con all’interno il registratore di cassa rubato dal negozio. L’arrestato è stato trovato in possesso anche del palanchino utilizzato per forzare la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto.

Il 43enne, con vari pregiudizi penali e di polizia per vari reati, è stato contestualmente deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione.