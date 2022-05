“Lo sblocco dell’iter burocratico che consentirà al Comune di immettere nuova forza lavoro negli uffici dell’Ente rappresenta il segno concreto del lavoro serio e rigoroso che questa amministrazione, con in testa il Sindaco Giuseppe Falcomatà che a suo tempo ha avviato con determinazione tale percorso, sta conducendo su tutti i fronti strategici che riguardano la crescita e lo sviluppo della città. Un cammino fatto di impegno, autorevolezza e forte capacità di dialogo con i tavoli decisionali nazionali e che oggi ci consente di registrare un risultato fortemente atteso e straordinariamente importante per il presente e il futuro di Reggio Calabria e dell’intera comunità cittadina”. È quanto affermano in una nota stampa i consiglieri dei gruppi delle liste civiche a sostegno della maggioranza consiliare a Palazzo San Giorgio, esprimendo il convinto plauso e la soddisfazione per il via libera della Cosfel alla dotazione organica di Palazzo San Giorgio.

“Si tratta di un momento decisivo per il Comune – proseguono i consiglieri – un punto di svolta che apre una pagina completamente nuova nella vita dell’Ente che da troppi anni vive una condizione di difficoltà amministrativa dovuta proprio alla gravissima carenza di personale che in molti casi rallenta, pesantemente, i vari procedimenti burocratici. Ed è un bellissimo segnale di fiducia e speranza anche per quanto riguarda il bacino del precariato e tutti quei lavoratori Lsu ai quali adesso si potranno dare le risposte più adeguate in termini di stabilità e sicurezza occupazionale. Un risultato che peraltro si inserisce nella più ampia strategia messa in campo dall’Amministrazione negli anni e che ha sempre messo al centro il tema del lavoro intervenendo e risolvendo le situazioni più delicate e complesse che hanno riguardato nel complesso più di un migliaio di lavoratori, pubblici e privati, che oggi possono guardare al futuro con maggiore serenità”.

Il disco verde della Cosfel, proseguono i rappresentanti di Palazzo San Giorgio, “può dunque essere considerato un passaggio di rilevanza storica per la nostra città che potrà offrire a tanti giovani preparati e a tanti validi professionisti, la grandissima opportunità di mettersi in gioco, di pianificare il proprio avvenire nella loro terra, mettendo a disposizione della collettività tutto il loro bagaglio di conoscenze e competenze in modo trasparente e meritocratico. La stagione concorsuale che è alle porte, infatti, rappresenta pertanto anche un fortissimo segnale di fiducia e speranza rivolto alle giovani generazioni alle quali non ci stancheremo mai di ripetere che è possibile costruire a Reggio Calabria un futuro gratificante e perfettamente in linea con le loro aspettative”.

Un convinto plauso, infine, “intendiamo rivolgerlo all’assessore al Personale, Gangemi, per l’impegno e la grande dedizione con cui sta seguendo, passo dopo passo, tutto l’iter procedurale che riguarda questa fondamentale partita, e naturalmente al sindaco ff Paolo Brunetti, che ha portato avanti con determinazione il programma già fissato in questi anni. Questi risultati non arrivano certo casualmente – concludono i consiglieri di Palazzo San Giorgio – ma sono conseguenza diretta di un’azione amministrativa che, sin dall’inizio del proprio mandato al servizio di questa città, ha anteposto i fatti alle parole”.