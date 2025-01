Ancora una volta le mura domestiche invece di rappresentare un luogo di armonia, serenità e sicurezza celano tristi storie di contrasti e dissidi che sfociano in episodi di minacce e violenze. È quanto accaduto nel piccolo Comune di Lattarico (CS) la sera del 26 gennaio 2025 quando un uomo, al culmine di un litigio, si scagliava contro la giovane moglie procurandole lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

La donna ha chiesto l’intervento dei Carabinieri chiamando il numero unico di emergenza 112 perché stanca delle vessazioni del marito.

I Carabinieri della Stazione di Lattarico si sono immediatamente portati presso l’abitazione della vittima trovandola in uno stato di agitazione tale da far subito intuire cosa stesse vivendo; raccolta la denuncia, il marito 32enne è stato, quindi, tratto in arresto per i maltrattamenti commessi in danno della moglie e sottoposto agli arresti domiciliari presso un’abitazione distante da quella coniugale, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato, che lo stesso è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.