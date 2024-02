L’Associazione New Deal opera da diversi anni nel territorio reggino e, in particolare all’interno dell’Università Mediterranea, senza scopo di lucro, col principale intento di rilanciare il concetto di comunità studentesca e di partecipazione aperta e consapevole da parte degli studenti alla vita universitaria reggina.

Le ragazze e i ragazzi dell’associazione universitaria New Deal hanno dimostrato, ancora una volta, la loro vicinanza alla realtà universitaria e territoriale. In data 10 febbraio, infatti, il Presidente Antonino Cotroneo, a seguito della raccolta di giocattoli, donati dalla comunità studentesca e cittadina e tenutasi nei locali del dipartimento Digies e in centro città, accompagnato da alcuni degli associati che hanno partecipato all’iniziativa, ha consegnato i doni al reparto pediatrico del GOM.

Il primario del reparto Dott. Domenico Minasi si è congratulato con l’associazione per il suo impegno ed attenzione dimostrati nei confronti dei bambini del reparto ospedaliero; con l’ augurio di poter riproporre, in futuro, l’iniziativa.

