L’Associazione “Città degli Ulivi” esprime ferma condanna per il grave atto perpetrato ai danni del Comune di Polistena, vittima ancora una volta di un furto che ha sottratto mezzi indispensabili per il servizio di raccolta dei rifiuti.

Al Sindaco Michele Tripodi e all’intera comunità polistenese la piena ed incondizionata solidarietà dell’Associazione e la disponibilità a qualunque forma di collaborazione per sopperire all’emergenza e favorire il corretto svolgimento delle attività connesse alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia.

Unitamente alla condanna e alla solidarietà si esprime fiducia nel solerte impegno delle forze dell’ordine al fine di individuare le responsabilità e colpire adeguatamente gli autori di questi gesti delinquenziali che vanno a penalizzare un servizio essenziale per ogni comunità.