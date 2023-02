ampionato Terza Categoria Girone F s.s. 2022/2023

10^ Giornata

Jonica Siderno – Pro Ferplae 1-0

Marcatori: 13′ st su rig. A. Commisso.

L’Asd Jonica Siderno 1980 vince ancora.

Nonostante le condizioni atmosferiche che oggi al Raciti ne fanno da padrone, la Jonica riesce a strappare una vittoria molto importante, soprattutto viste le assenze di capitan Mario Fuda, Costa Giampietro e Cosimo Prochilo. Da ridisegnare in toto il centrocampo, con Antonio Commisso che si adatta abbassandosi in linea mediana. Partita nel primo tempo fatta da poco gioco, dove a prevalere è solo il forte vento. Da segnalare un tiro di Andrea Pasqualino che sfiora il palo e una supremazia territoriale iniziale della Pro Ferplae e poi della squadra di casa.

Inizio secondo tempo, il duo Costa-Raso effettua una doppia sostituzione fuori Pipicella e Correale e al loro posto entrano S. Galluzzo e D. Carabetta. Al 12′ del secondo tempo, azione solitaria di Francesco Gullaci, oramai una sicurezza dietro per i biancoazzurri, viene sgambettato dal difensore della Ferplae al momento del tiro in area di rigore, fischio dell’arbitro e rete siglata dal capocannoniere Antonio Commisso, che sale così a 9 in classifica marcatori. Secondo tempo messosi inizialmente sui binari giusti per i biancoazzurri, che attaccano per tutto il tempo senza mai trovare la rete della tranquillità, anche senza rischiare nulla dietro. Da sottolineare infine l’ottima prestazione di Luigi Stefano, sidernese doc, pronto ad essere uno dei protagonisti per la risalita in altre categorie. Nel prossimo turno, domenica 12 Febbraio alle ore 15 la Jonica affronterà in quel di Mammola il derby valevole per l’undicesima giornata, nonché la seconda del girone di ritorno.

Arbitro: D. A. Simone di Taurianova.

Jonica Siderno: Gullaci G., Pasqualino R., Gullaci F., Correale, Fuda V. (C), Saccà, Pasqualino A., Loccisano, Pipicella, Commisso A., Stefano. A disp: Russo, Raso A., Archinà, Filippone, Carabetta, Galluzzo S., Commisso R., Pezzano. Allenatori: T. Costa – R. Raso.