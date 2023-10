L’ASD Gioiese 1918 comunica di aver sollevato Alessandro Caridi dall’incarico di allenatore della prima squadra. Una decisione dolorosa, comunicata al mister dal G.M. Laganà, che arriva al termine di una lunga riflessione da parte dei vertici societari, con l’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso. La Gioiese ringrazia mister Caridi per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera. Il Club viola renderà noto, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra che, nel frattempo, lavorerà sotto le direttive del trainer della squadra U19, Giuseppe Infusino.