L’Associazione Reni & Salute si pone in fiduciosa attesa, mentre

ai funzionari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria

tocca di agire per fornire agli emodializzati nuove indispensabili

apparecchiature. La Deliberazione del Direttore Generale n° 515 del

21.06.2024, che integra la precedente Deliberazione n° 407 del

21.05.2024, relativa alla gara S.U.A. della Regione Calabria n°

8247359, rende finalmente possibile la sostituzione dei Letti Bilancia

e delle Poltrone Bilancia del Centro Dialisi di Taurianova, dichiarati

“fuori uso” già da molto tempo. Nell’allegato Tecnico della suddetta

Delibera n° 515 del 21.06.2024, vengono, infatti, identificati con

chiarezza, ai Lotti n° 25.1 e n° 25.2, i Letti Bilancia e Le Poltrone

Bilancia da acquisire, con il relativo capitolo di spesa.

Se prima si potevano addurre varie motivazioni ostative, oggi non

ci sono più scusanti. E’ tempo di correre per mettere finalmente fine ad

una incresciosa vicenda che ha arrecato tanti disagi. Sono anni e anni

che si attendeva questo momento!

Perseguendo le finalità istituzionali di “rendere la vita migliore” ai

pazienti affetti da malattie renali, l’Associazione Reni & Salute osserva

che un percorso di “buona sanità” si fa anche permettendo al malato

dializzato di sdraiarsi su un letto, o su una poltrona, che siano idonei

al controllo ottimale dell’andamento del trattamento emodialitico,

mentre egli è costretto a passare le ore collegato al rene artificiale.

F.to Il Presidente

Vincenzo Bruzzese