“Desidero esprimere le più sentite congratulazioni ad Antonio Fuoco, nativo di Cariati, per l’eccezionale vittoria insieme a Nicklas Nielsen e Miguel Molina. Il successo di Antonio, alla guida della Ferrari n.50, non è solo un trionfo personale, ma rappresenta anche un motivo di orgoglio per tutta la Calabria. Il suo straordinario talento, la sua dedizione e la sua passione per il motorsport hanno reso possibile un’impresa storica che ci riempie di gioia.

Questo successo è una testimonianza del grande valore dei nostri giovani e delle loro capacità di emergere a livello internazionale. Antonio Fuoco, già collaudatore in Formula 1 per la scuderia Ferrari, esempio luminoso per tutti noi e simbolo di speranza e di ispirazione per le generazioni future, ha portato in alto il nome della Calabria e dell’Italia, dimostrando che con impegno e determinazione si possono raggiungere traguardi straordinari.

Complimenti e auguri per un futuro che, siamo certi, continuerà a regalarci emozioni e vittorie”.