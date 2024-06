A causa di un incidente che ha coinvolto una motocicletta ed un’autovettura, è chiusa la carreggiata della strada statale 106 “Jonica”, in direzione Taranto, al km 110,000 nel territorio comunale di Marina di Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona ha perso la vita (si tratta di un finanziere di 28 anni di origine siciliane, Eugenio Lupo, in servizio nella Squadriglia navale della Guardia di Finanza di Roccella Jonica) e un’altra è rimasta ferita.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine e il 118 per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.