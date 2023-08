” LA STRUNCATURA” A GIOIA TAURO DOMANI 20 AGOSTO SERATA BENEFICENZA

Domani presso il rinomato ristorante ” LA STRUNCATURA” A GIOIA TAURO serata di Beneficenza!

OGGETTO: Di CLEMENTE CORVO

Si terrà giorno 20 Agosto,presso i locali de “La Struncatura” a Gioia Tauro la serata di Beneficenza “La Calabria che Dona”.Una serata, voluta dalla Famiglia Angilletta,dove la beneficenza e la tradizione culinaria la faranno da Padrone.Grazie ad alcuni imprenditori che hanno deciso di accompagnare i ragazzi de “La Struncatura” andrà in scena una serata tipica Calabrese con tanto cibo e divertimento assicurato grazie a gli Artisti Ciccio Carere & Nonna Cata che si esibiranno per far trascorrere una piacevole serata,il ricavato verrà poi devoluto in beneficenza a “Gli Angeli di Pollicino APS” che insieme a “Diabaino Vip della Piana” hanno intrapreso da circa un anno il progetto “Baskin Gioia Tauro” che ha portato alla creazione di una squadra che vede al suo interno Disabili e Normodotati impegnati in Basket Inclusivo.