La solidarietà della Città Metropolitana, del Comune e della Polizia Locale di Reggio Calabria per il vile atto intimidatorio subito dal Comandante della Polizia Locale di Palmi In una nota congiunta il sindaco Giuseppe Falcomatà, l'Assessora alla Polizia Locale Giuggi Palmenta ed il Comandante Salvatore Zucco, hanno espresso sdegno e vicinanza per il messaggio minatorio ricevuto dall'Ufficiale Francesco Managò