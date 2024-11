La Santa Patrona Madonna della Consolazione rientra all’Eremo, il sindaco Falcomatà in processione: “Come sempre un’emozione per noi poterla accompagnare”

«Anche quest’anno ci accostiamo con devozione e grande affetto alla Madonna della Consolazione che è la mamma cui ogni reggino si rivolge per avere conforto ed un abbraccio ideale. E sono tanti i cittadini, i fedeli ed i pellegrini che si sono riuniti per riaccompagnare la Santa Patrona al suo Eremo». Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha preso parte alla tradizionale processione novembrina che, dalla Cattedrale, si snoda fino alla Basilica dell’Eremo dove la Sacra Effige di Maria rimarrà nelle cure dei frati cappuccini.

Nel salutare il vescovo metropolita Fortunato Morrone e tutte le autorità civili e religiose presenti, il sindaco ha sottolineato l’importanza e la solennità dell’evento: «E’ un momento molto importante in cui la comunità si ricongiunge, con amore, alla sua Santa Patrona ed è giusto, doveroso e sentito che le istituzioni siano qui presenti ad accompagnare la Madonna insieme a tutto il popolo reggino».

Insieme al sindaco Falcomatà hanno partecipato al corteo religioso tanti assessori e consiglieri comunali, oltre a numerosi consiglieri della Città Metropolitana.