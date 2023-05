Di Clemente Corvo.

A 180 minuti dalla conclusione della stagione, nel campionato di prima categoria la Saint Michel si appresta a congedarsi dal pubblico casalingo nella gara contro la Pro Pellaro per la ventinovesima giornata di campionato.

Gara importantissima per la Formazione di Mr. Mammoliti alla quale manca un solo punto per conquistare il salto in promozione.

Pronostici in favore dei gioiesi che vorranno sicuramente festeggiare tra le mura di casa la conquista del campionato e chiudere definitivamente i giochi dopo la steccata dello scorso turno contro il Real Metropolitana.

Calcio protagonista domenica a Gioia Tauro che potrebbe vedere la festa dei bianco- oro al Giordano unirsi a quella della Gioiese che dall’altro lato della città, presso lo stadio polivalente Stanganelli, disputerà la finale di Supercoppa, due eventi importanti che potrebbero aggiungere al ricco palmares del calcio Gioiese di questa stagione altrettanti titoli.

La Saint Michel per l’occasione chiede il sostegno del pubblico al Giordano dove ci si augura possano iniziare i festeggiamenti dopo il triplice fischio finale ed aprire strada verso la promozione dove la squadra del presidente Don Gaudioso Mercuri sta già programmando il proprio futuro verso orizzonti sempre più lontani.