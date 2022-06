“Chi non accetta, evidentemente non merita”. Risponde cosi il consigliere delegato alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria Filippo Quartuccio alla polemica sollevata a mezzo stampa dall’Assessore agli Eventi Massimo Grimaldi del Comune di Taurianova.

“Ci spiace che l’Assessore Grimaldi non abbia gradito l’evento proposto dalla Città Metropolitana ed individuato a seguito delle manifestazioni d’interesse pubbliche cui hanno partecipato artisti e Comuni. Evidentemente il Comune di Taurianova disprezza gli artisti locali che hanno aderito al bando della Metrocity che, per quanto ci riguarda, con tutto il rispetto per il gradimento ai Cugini di Campagna che l’Assessore chiama in causa, meritano tutta la nostra attenzione. A maggior ragione dopo il lungo periodo di stop forzato e di lavoro a singhiozzo che hanno subito gli artisti del nostro territorio a causa degli effetti della pandemia”.

“Che sia gradito o meno al Comune di Taurianova, il nostro intento, come traspare dall’intero cartellone degli eventi dell’estate metropolitana, era quello di dare slancio alle produzioni artistiche locali. In questo caso – chiosa Quartuccio – è evidente che se c’è una discriminazione, questa proviene esclusivamente dal Comune di Taurianova, nei confronti degli artisti proposti, e non certo dalla Metrocity che nello stilare il calendario non ha mai tenuto conto di appartenenze e colori politici. Anzi la nostra solidarietà agli artisti per l’uscita infelice del Comune di Taurianova. Ci spiace che l’Amministrazione non abbia gradito ed abbia annunciato che rifiuterà lo spettacolo, vorrà dire che sarà realizzato in altro Comune”.

Arriva la controreplica social dell’assessore Massimo Grimaldi

“Caro quartuccio, noi siamo per gli artisti locali.

Sei tu che con la tu frase inopportuna ti sei rilevato quello che sei.

Di certo ” U MBITU ” merita tanto, sia se siamo con la lega, sia con altri partiti di certo NOI lega Taurianova non saremo ……..

(mai col PD )”