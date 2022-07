Riceviamo e pubblichiamo dall’Amministrazione Comunale di Polistena

L’Amministrazione Comunale di Polistena respinge al mittente le continue illazioni e provocazioni della fondazione GT che attraverso l’ennesima parata politica cercherebbe di screditare il lavoro onesto e trasparente portato avanti dall’Amministrazione democraticamente eletta ed al servizio della propria comunità.

Tutti i relatori intervenuti alla parata, sempre gli stessi e poco informati, sono però esponenti legati a carrozzoni politici, a partire dal m5stelle fino al centrodestra, più volte candidati persino alle ultime elezioni regionali.

Nel merito della questione si ribadisce che nessun atto di diniego é stato compiuto come falsamente si vorrebbe dimostrare. Nel caso specifico, tutti i giorni indicati come date possibili al presidente della fondazione sono poi rimaste serate libere proprio per lasciare ponti di dialogo che evidentemente non ha mai voluto percorrere con gli attuali amministratori comunali.

In altre occasioni, in passato, la fondazione GT ha chiesto e ottenuto la concessione di piazze, una su tutte l’8 giugno 2020 per una iniziativa celebrativa. Di che cosa stiamo parlando allora?

L’Amministrazione Comunale, al tempo ed oggi guidata dallo stesso Sindaco, non ha mutato la sua natura di ente che opera in modo corretto ed imparziale, e non ha mai negato spazi di partecipazione ad alcuno, ma ciò é giusto che avvenga in modo eguale per tutti nel rispetto delle regole e delle altre realtà associative impegnate sul territorio nell’organizzazione del programma dell’Estate Culturale Polistenese che da almeno 40 anni si svolge tra luglio e agosto.

Non si può completamente ignorare un bando sulla programmazione degli eventi estivi, che per eccesso di trasparenza é stato pubblicato e messo a disposizione di tutti anche della fondazione GT.

Se qualcuno pensa di ottenere con prepotenza ed arroganza le cose o peggio cose non dovute, allora é costui che compie un atteggiamento di prevaricazione sentendosi al di sopra delle regole democratiche.

É questo l’oscurantismo di chi vede solo ciò che gli piace vedere a convenienza con la complicità di politici schierati apertamente da tempo contro l’Amministrazione Comunale.

É ormai chiaro a tutti che l’intento di questa miriade di attacchi é solo politico e la fondazione GT non é un organismo politicamente neutro. Una fondazione dovrebbe solo occuparsi di dare lustro alla memoria di un uomo, (per la qual cosa siamo stati e saremo sempre disponibili), mentre invece tende a fare politica contro chi ha sempre agito in modo lineare e coerente.

Per tali ragioni l’Amministrazione Comunale si riserva di agire in sede legale a tutela del Sindaco, di tutti gli amministratori e di una comunità, quella di Polistena, continuamente bersaglio di una campagna diffamatoria premeditata che si protrae senza freno e senza coscienza.