DI ANTONIO SPINA

Francesca Serio, titolare di hair fashion di Reggio Calabria è stata designata come acconciatore ufficiale del concorso di bellezza “Miss Grand International Italy 2020”, tenutosi presso gli studi di Cinecittà a Roma. L’evento, trasmesso sulla piattaforma Sky, ha visto scegliere la candidata che andrà a rappresentare l’Italia al Gran Galà Internationale di Miss Grand International, coronando il sogno di divenire la ragazza più bella del mondo.

Un talento, quello di Francesca, già apprezzatissimo nel settore in cui opera a livello locale e non solo, per via delle molteplici esperienze in giro per l’Italia e nel mondo. Dunque, attrici e showgirl hanno avuto il privilegio di essere state affidate ad “ottime ed esperte mani”.

Parrucchiera da ben 14 anni, vanta collaborazioni con Aldo Coppola a Milano, frequenta le più rinomate accademie del settore che le permettono di conoscere lo stilista di fama europea Franck Provest, ed ancora, si conquista una pagina della rivista “Chi”, come unica “special colorist” della Calabria.

Per Francesca è motivo di grande soddisfazione mettere a punto l’immagine di numerosi VIP “ ed offrire la mia esperienza e professionalità, per dare ai protagonisti di famose trasmissioni televisive un tocco di brio e di eleganza che caratterizza le mie acconciature ” , queste le sue parole. Ed ancora aggiunge : “ molte donne non saprebbero farne a meno. I parrucchieri rappresentano una categoria molto amata e ricercata. Pertanto, a loro non si chiede soltanto di cambiare colore dei capelli o realizzare un taglio alla moda, ma anche di fare da psicologo, se necessario. Le donne vanno dal parrucchiere a chiedere cambiamenti radicali nell’acconciatura perché vogliono chiudere una pagina della loro vita e aprirne un’altra”.

Una delle sue acconciature ha avuto come protagonista la bellissima attrice e showgirl Emanuela Tittocchia, conduttrice ufficiale della finalissima nazionale, che ha presentato, durante la premiazione, la parrucchiera reggina negli studi di Mediaset.