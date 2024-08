La società annuncia il suo TEAM MANAGER :

SABINO RUSSO

Sabino,ragazzo di Gioia Tauro, inizia la sua avventura da dirigente dal 2015 ,sempre a Gioia Tauro alla Virtus Gioia fino al 2018 a Gioia tra Prima Categorie e Promozione .

Nel 2018/2019 va a Scilla in prima categoria

Tra il 2019 e il 20022 torna alla gioiese tra Prima categoria e il salto in Promozione.

Il salto arriva nel 2023/2024 ,il quale è dirigente della Gioiese in serie D.

Tanta esperienza a disposizione della società possiamo dire allora.

Queste le sue prime parole: 🗣️”Dopo varie interlocuzioni con la società , ho scelto di sposare questo progetto ambizioso che andrà a valorizzare i giovani del territorio . Contento di far parte di quest nuova realtà e cercherò di continuare il lavoro svolto durante questi anni da dirigente mettendo sempre al primo posto correttezza , lealtà e professionalità “.

Sabino oltre al ruolo in prima squadra sarà uno dei responsabili anche nel settore giovanile. Altra figura a disposizione e di gran importanza per i nostri ragazzi quindi.

Fieri di averlo nel nostro staff e consapevoli delle sue competenze e professionalità ,facciamo un grosso in bocca a lupo al nostro nuovo dirigente 💯🤞

A giorni ufficializzeremo i primi calciatori della rosa A disposizione di mr. Nava.