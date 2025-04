DI CLEMENTE CORVO

il comune di Gioia Tauro ha istituito il comitato dei Quartieri.

Ad annunciarlo è il sindaco avvocato Simona Scarcella che, con proprio decreto, ha nominato quale responsabile è referente del comitato il geometra Giuseppe Cortese.

” Il comitato quartiere rappresenta una costola importante per lo svolgimento dell’attività dell’amministrazione. In una città grande come Gioia Tauro È infatti fondamentale che ciascun quartiere possa avere un proprio referente, attraverso il quale segnalare con immediatezza l’amministrazione comunale le criticità e le proposte per garantire la migliore amministrazione possibile del territorio. Non bisogna tralasciare il fatto che un comitato è sempre uno strumento di partecipazione democratica dei cittadini alla vita amministrativa della città. È il nostro intendimento garantire a tutti quanti la possibilità di collaborare fattivamente con gli amministratori affinché il nostro territorio possa crescere e soprattutto sappia dare delle risposte ai cittadini” .

Fanno parte del comitato quartieri Rosaria Carresi, Carlo Lipari, Paola Prota, Gretel Pisano, Lina Frisina, Maria Pia Gentiluomo, Teresa Tomaselli, Adriano La Rosa, Luciana Zangari, Michele Maiolo, Antonio Rotolo, Annalisa Calfapietra, Carmine Ciappina, Maria Luisa Zito, Carmelo Riotto, Rosa Maria Catania, Antonella Plateroti, Massimo Cananzi, Annalisa Filandro.

” Una grande squadra di uomini e donne che hanno voglia di impegnarsi per la loro città e che sono certa porteranno avanti questa avventura con grande entusiasmo”.