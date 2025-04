Uno scontro frontale molto violento tra due auto si è verificato lungo la SP 29 nei pressi del bivio per Monte Poro. Sul posto i sanitari del 118 e l’elisoccorso. Il bilancio è di tre feriti, di cui un giovane in condizioni molto gravi. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente da parte delle forze dell’ordine.