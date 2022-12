La Procura della Repubblica di Palmi ha chiuso, nei giorni scorsi, le indagini

preliminari a carico di 6 (sei) cittadini palmesi ai quali è stato contestato di aver

prodotto dichiarazioni false o attestanti cose non vere al fine di ottenere

indebitamente il beneficio del “reddito di cittadinanza”. Le indagini sono state svolte

dalla Polizia Locale di Palmi, insospettitasi dalle numerose domande di cambio di

residenza inoltrate all’Anagrafe da soggetti che, pur vivendo risaputamente con il

proprio nucleo familiare, segnalavano all’Anagrafe di risiedere altrove da soli oppure

con figli al seguito, scindendo quindi i nuclei familiari. Il reddito di cittadinanza è

nato come sostegno economico per le famiglie in difficoltà associato a un percorso di

reinserimento nel mondo del lavoro e di inclusione sociale e, proprio per questo, uno

dei requisiti fondamentali è quello economico. Per determinare questo requisito è

fondamentale aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE e

possedere un patrimonio complessivo inferiore a 9.360 euro, con riferimento al

nucleo familiare del richiedente che è costituito dai soggetti componenti la famiglia

anagrafica alla data di presentazione della domanda. Le indagini svolte dagli uomini

della Polizia Locale avrebbero accertato che gli indagati, nelle domande prodotte

all’INPS al fine di accedere al beneficio, avrebbero dichiarato residenze fittizie

attestando un diverso nucleo familiare con il solo fine di scomporre i nuclei familiari

e diminuire la capacità economica, inducendo così l’ente in errore e procurandosi un

profitto ingiusto consistito nella percezione indebita del beneficio che avrebbe

prodotto all’INPS un danno economico di circa 32.000,00 euro. Agli indagati sono

state notificate le informazioni di garanzia e gli avvisi di conclusione delle indagini

preliminari emesse dalla Procura della Repubblica di Palmi.