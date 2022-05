Da lunedì 9 maggio la Procura della Repubblica di Palmi ha avuto assegnato, con la formula del

distacco, un Ufficiale di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Locale di Palmi che è stato posto

alle dirette dipendenze funzionali del Procuratore della Repubblica per lo svolgimento di attività di

polizia giudiziaria nelle materie di specifica competenza e, in via non esaustiva, con riferimento agli

illeciti ambientali, urbanistici, stradali etc. Il distacco, che non prevede oneri a carico degli uffici

giudiziari e che è previsto e incentivato dalla circolare n.9 del 13 maggio 2016 del Ministero della

Giustizia, è nato da una proposta del Procuratore Dr.Emanuele Crescenti che il Sindaco Giuseppe

Ranuccio ha accolto con entusiasmo ritenendo doveroso e prestigioso poter contribuire, con la

propria Polizia Locale, a rafforzare le risorse dell’Ufficio di Procura sotto l’aspetto info-

investigativo e accrescere, in tal modo, la tutela e difesa del proprio territorio. Il distacco funzionale

di operatori di Polizia Locale che abbiano maturato esperienze nelle attività di polizia giudiziaria,

con particolare riguardo, seppur in maniera non esaustiva, agli illeciti ambientali, urbanistici,

stradali etc., risponde alle esigenze di una ottimizzazione delle risorse investigative della Procura e

di una migliore ripartizione dei carichi di lavoro che, oggi, sopportano le Sezioni di Polizia

Giudiziaria, anche in considerazione della vastità e complessità delle normative che prevedono

l’applicazione di sanzioni penali. In tal senso, come previsto dalla legge 7 marzo 1986, n.65 “Legge

– Quadro sull’ordinamento della Polizia Locale”, l’Ufficiale distaccato è stato posto dal Sindaco a

disposizione dell’Autorità Giudiziaria sulla base di una convenzione, che è stata approvata dalla

Giunta Comunale e che è stata sottoscritta dallo stesso Sindaco col Procuratore della Repubblica.