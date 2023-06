Nell’ambito delle Olimpiadi di Cittadinanza, in collaborazione con i TG2 RAI ,che nascono per sviluppare senso civico della cittadinanza attiva nelle nuove generazioni , con la finalità precipua di stimolare l’interesse per lo studio dell’Educazione Civica tramite un approccio spensierato, ma attivo e consapevole del Laboratorio online di Agenda 2030 di Assogiovani,è stata conferita alla preside dell’Istituto Piria di Rosarno,Mariarosaria Russo l’onorificenza di Cavaliere benemerito di cittadinanza.

Particolarmente emozionata la Preside Russo ha evidenziato quanto sia importante favorire la diffusione dell’educazione ai valori, con particolare riguardo alla promozione delle politiche giovanili, all’istruzione ,alla formazione, alla diffusione dell’educazione alla Cultura,alla Bellezza,alla Gentilezza , alla Cittadinanza alla Costituzione,alla convivenza civile e democratica.

Proprio per il costante impegno sul campo in un territorio complicato, come la piana di Gioia Tauro,e per la promozione dell’educazione alla Cittadinanza, al Dirigente Scolastico è stata conferita l’Onorificenza con l’iscrizione nel registro generale dei Cavalieri Benemeriti di Cittadinanza poiché ” si prodiga quotidianamente a formare coscienze nel rispetto dei valori della Costituzione e.per avere contribuito fattivamente alla diffusione dei valori della cittadinanza attiva”.