È attraccata da questa mattina al porto di Reggio Calabria la crociera Silver Dawn della Silversea. Ad accoglierla le istituzioni reggine nelle vesti del Sindaco cittadino Brunetti, di quello metropolitano Versace, degli Assessori Martino e Battaglia, del Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Tramontana.

E le associazioni di categoria, coinvolte grazie all’impegno del Comune e della Camera di Commercio che con le loro associate hanno mostrato il lato più bello e “goloso” della nostra terra.

È cosi che esordisce il presidente della Nuova Unci Calabria, Lidia Chiriatti, sottolineando come l’iniziativa sia stata concepita dalle istituzioni col duplice scopo, da un lato, di coinvolgere concretamente le eccellenze reggine, e dall’altro di “attrarre” sempre di più il settore turistico ad investire in una città che davvero è una delle mete più belle d’Italia.

“Le cooperative hanno subito mostrato disponibilità, continua Chiriatti, e l’esposizione che siamo riusciti ad offrire rappresenta davvero l’eccellenza cooperativa reggina: la cooperativa di pesca “Alessandro I”, con le sue conserve sott’olio di tonno e alici, la cooperativa Akomi’ismia, con le sue confetture e marmellata di agrumi e frutti tipici, la Cooperativa Bergamia col famoso amaro Cardus e le essenze di bergamotto, la cooperativa Fra.do.ro con biscotti e prodotti tipici da forno. E per ultima, ma solo in ordine alfabetico, la cooperativa sociale Intrecci con le sue borse, spille e accessori interamente fatti a mano”.

È una giornata di festa per tutta la città, conclude Chiriatti, perché sono occasioni come queste che ci consentono di mostrare il nostro lato più bello fatto di storia, cultura e bellezze naturali, che i crocieristi potranno portare fino a casa attraverso uno qualunque dei prodotti esposti oggi; e per questo ancora, una volta, la Nuova Unci Calabria ringrazia il Comune e la Camera di Commercio di Reggio Calabria