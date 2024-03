La fortuna bacia la Calabria nel concorso di sabato 9 marzo. A Reggio Calabria, come riporta Agipronews, vinti 107mila euro in seguito alla combinazione 12-14-21-24 sulla ruota di Palermo, che nel capoluogo porta anche una vincita importante da 45mila euro, arrivata grazie al terno 12-21-24. A Gioia Tauro (RC), vinti 21.180 grazie ai numeri 12-20-21-24 sempre sulla ruota di Palermo, che porta anche una vincita da 14mila euro a Bisignano, in provincia di Cosenza. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro, per un totale di 254 milioni da inizio anno.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!