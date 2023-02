La cittanovese si gioca la permanenza in serie D con il Trapani al “Morreale- Proto”. Una intera città si mobilita per i giallorossi

Oggi a Cittanova una partita delicatissima per il proseguo del campionato dei giallorossi in serie D. Con il Trapani, mister Fanello gioca una partita fondamentale per non precipitare in un tunnel senza via d’uscita. In questi giorni si stanno succedendo diversi appelli per incitare la cittanovese per vincere il confronto con la blasonata squadra siciliana. Oggi al “Morreale-Proto”, ci vuole il pubblico delle grandi occasioni per incitare gli uomini del presidente Contestabile alla vittoria finale. Abbiamo preferito riportare l’opinione del tifo organizzato degli Irriducibili e del vice presidente Francesco De Matteis per dare un segnale forte all’ambiente calcistico locale.

TIFO ORGANIZZATO IRRIDUCIBILI CITTANOVESE

Il campionato scorre inesorabilmente, le giornate cominciano ad accorciarsi e per le squadre come la Cittanovese che quest’anno, purtroppo, si trovano nella parte bassa della classifica, è arrivato il momento di guardare in faccia la realtà e di assumersi, senza infingimenti, le dovute responsabilità, se si vuole raggiungere l’agognato obiettivo salvezza, superando ostacoli, difficoltà e traversie, con una motivazione forte che deve animare chiunque sarà chiamato ad indossare la casacca giallorossa.

Infortuni, squalifiche, sfortuna ed errori arbitrali … Mettiamo tutta questa robaccia alle spalle e andiamo avanti, sicuri dei nostri mezzi e di essere in grado di condurre a fronte alta queste battaglie mettendoci testa, cuore e agonismo.

Scendere in campo deve significare volere a tutti i costi la vittoria, lottare per 95-100 minuti senza timori reverenziali, aggredire l’avversario e non concedere spazi.

Facciamo attenzione a non ripetere gli errori che spesso ci hanno penalizzato nel recente passato, scendiamo in campo concentrati e diamo tutto fino al triplice fischio.

Bisogna vincere per dare ossigeno alla nostra classifica e compiere un grosso passo in avanti verso la salvezza.

Ci auguriamo che il pubblico sia presente in modo massiccio per sostenere i ragazzi in questa battaglia sportiva che per la Cittanovese rappresenta uno snodo importante.

Forza Cittanovese 💛

VICE PRESIDENTE DE MATTEIS

Riceviamo e pubblichiamo.

Carissimi amici sportivi e tifosi giallorossi.

Alla vigilia di una gara importantissima che si disputerà Domenica al Morreale Proto di Cittanova contro il forte e blasonato Trapani, a nome dell’intero gruppo societario rivolgo un sentito appello affinché ci sia la massima partecipazione possibile ed il fondamentale vostro caloroso sostegno ed incoraggiamento ai nostri ragazzi. Rivolgiamo al nostro capitano Giovanni Condomitti gli auguri più sentiti e sinceri di pronta guarigione dal preoccupante infortunio subito Domenica scorsa nel corso della gara col S.Maria Cilento.

La nostra situazione di classifica, seppur nettamente migliorata rispetto allo sciagurato avvio di stagione, ci dice comunque che per uscire fuori dal guado occorrono alcune vittorie, fondamentali per evitare la “roulette rossa” dei play out.

In tal senso sono dell’avviso che i protagonisti della nostra cavalcata verso la salvezza dovranno essere i ragazzi, ai quali va il nostro ringraziamento per l’impegno e la motivazione che stanno mettendo in ogni partita, sia in casa, che fuori.

Purtroppo, questa, per la Cittanovese è stata sino ad oggi un’annata difficile ed anche abbastanza sfortunata. Iniziata con notevole ritardo ed affanno a causa delle vicissitudini societarie che ci hanno costretto a rilevare la società a termini scaduti per l’iscrizione ed a rifondare in un batter d’occhio tutto l’organigramma societario. Si è giunti così, nostro malgrado, a ferragosto senza organico calciatori, senza attrezzature sportive, senza indumenti, per cui la preparazione è iniziata con Galfano, il suo vice e tre soli calciatori in organico. Nonostante tutte le vicissitudini, non ci siamo mai scoraggiati pur consapevoli delle difficoltà enormi cui saremmo andati incontro. Abbiamo scelto di fare sacrifici enormi, sotto ogni profilo, pur di dare continuità al nostro sudato titolo sportivo di Serie D, per scongiurare che si potesse ripetere quanto accaduto circa trent’anni addietro, ovvero che il calcio a Cittanova diventasse solo un pallido ricordo.

Pian piano ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo costruito, non senza difficoltà, un organico, cercando di raggranellare il meglio di ciò che poteva offrire il mercato a fine Agosto, quando le altre squadre avevano già un mese di lavoro e sudore alle spalle. Partenza difficoltosa quindi, e in netto ritardo, e purtroppo abbiamo pagato lo scotto in un avvio di stagione deludente che ci ha visto raggranellare solo 4 punti dopo otto giornate. Troppo poco. Troppo misero il bottino. È da rilevare peraltro che difficoltà e ritardi a parte, in quello scorcio di campionato siamo stati castigati dalla Dea bendata che ci ha voltato le spalle.

Questo e non altro si può dire quando in casa con la Sancataldese si becca il gol della sconfitta a distanza di soli quaranta secondi dall’inizio della gara, quasi un record negativo, per non parlare del pareggio conquistato in nostro danno dal Trapani al 96′ mentre già il direttore di gara stava per emettere il triplice fischio.

Con l’arrivo di Fanello e del prof. Lazzaro le cose sono sostanzialmente migliorate ed anche la nostra classifica ne ha beneficiato. Purtroppo, però, la fortuna ancora non ci sta sorridendo, lo dimostrano i tanti infortuni. Già domenica siamo stati costretti a riscrivere la formazione a pochi minuti dall’inizio della partita col S.Maria Cilento a causa del mal di schiena che ha costretto Crucitti a disertare la gara, poi l’infortunio di Ruano ed infine quello più serio del nostro Capitano Gianni Condomitti. Ciliegina sulla torta il gol beffa del S.Maria al 96′.

Che dire…?

Non siamo abituati ad accampare scuse, ne vogliamo arrampicarci sugli specchi, però bisogna dire le cose con franchezza e senza infingimenti.

In tutta chiarezza non possiamo concludere questo ragionamento senza parlare dei tanti errori arbitrali, purtroppo tutti, dico tutti, a nostro sfavore. Per non farla lunga ricordo semplicemente i tanti rigori subiti ingiustamente, i tanti gol annullati, tra tutti quello di Giannaula contro il S. Agata in casa, sulla cui ripartenza è maturata la rete del pareggio degli ospiti. Col 3 a 1 invece la gara sarebbe finita lì.

Stessa sorte contro il Lamezia in casa quando la terna arbitrale sorprendentemente ha convalidato il gol vittoria del Lamezia Terme siglato con almeno due metri di fuorigioco del marcatore Lametino.

Facciamo appello alla Dea bendata a partire da domenica prossima di voltarsi dalla nostra parte e sorriderci, ma soprattutto sollecito una prestazione maschia e maiuscola a quanti indosseranno domenica la casacca giallorossa. Chiediamo un particolare sostegno a Voi tutti tifosi e sportivi giallorossi per conquistare insieme, prima possibile, quella salvezza che meritiamo.

Perciò domenica chiediamo una larga partecipazione di pubblico ed un caloroso sostegno per i nostri ragazzi.

FORZA CITTANOVESE

💛❤️

Francesco De Matteis

Vice Presidente Cittanova Calcio