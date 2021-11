Di Clemente Corvo

Ci sono voluti diversi mesi di segnalazioni, per evidenziare il mancato funzionamento relativo all’impianto di illuminazione sito in piazza Marconi a Gioia Tauro ed il pericolo delle plafoniere per rivedere finalmente la luce. Si, infatti, nei giorni scorsi sono state sostituite le varie lampade esaurite che non permettevano più illuminazione nei vari punti luce della centralissima zona della città. Certamente, un piccolo contentino, in quanto la pericolosità evidenziata è rimasta inalterata a causa dei lampioni pendenti e dei vetri cadenti. La non omogeneità dei colori delle lampade continua ad essere deturpante. A tal proposito è giusto fare una relativa interrogazione all’amministrazione comunale , chiedendo un intervento immediato e risolutivo nei confronti di chi dovrebbe gestire adeguatamente il servizio di illuminazione nella città, facendo tenere in considerazione il decoro ma soprattutto la sicurezza pubblica. Basterebbe poco, per mettere in sicurezza, dare decoro e garantire la perfetta illuminazione, ma qui si evidenziano addirittura grandi difficoltà nel sostituire una semplice lampada secondo le normative attuali. Come mai?