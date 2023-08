L’amministrazione comunale rappresentata dal vice sindaco Innocenzo Donato e la consigliera Gina Calvosa, insieme a quella di Mormanno con il sindaco Paolo Pappaterra e il consigliere Domenico Perrone hanno fatto visita alla donna consegnandole una targa ricordo

Comunità in festa per la concittadina Rosa Avena che ha raggiunto l’importante traguardo di vita dei 100 anni. A salutare lo speciale compleanno, attorniata dai figli, parenti e amici, c’erano anche le amministrazioni di Laino Borgo (dove la donna vive da sempre) e di Mormanno (dove riesiede una delle diglie).

Alla festa speciale per le 100 candeline hanno partecipato il vice sindaco di Laino Borgo, Innocenzo Donato, e il consigliere comunale con delega alla cultura, Gina Calvosa, mentre in rappresentanza dell’esecutivo di Mormanno eran presenti il sindaco Paolo Pappaterra e il consigliere Domenico Perrone.

«E’ sempre bello poter condividere con la nostra comunità il traguardo dei 100 anni – ha dichiarato il sindaco di Laino Borgo, Mariangelina Russo – La festa di Rosa Avena ci conferma quello che da un po’ di tempo appare chiaro: a Laino Borgo si vive bene e si invecchia meglio. Non è questo il primo centenario che celebriamo e siamo sicuri non sarà neanche l’ultimo, segno che la salubrità dei nostri luoghi, lo stile di vita sano, i ritmi lenti della nostra comunità, il cibo buono e la vita all’aria aperta consentono di trovare l’elisir di lunga vita che auguriamo a tanti altri nostri concittadini».

Rosa Avena, rimasta vedova da oltre vent’anni, ha cresciuto una famiglia di quattro figli, portando avanti con tanti sacrifici lo stile limpido di una esistenza fondata sui valori sani. Da sempre ha vissuto in contrada Santo Ianni a Laino Borgo, dedicandosi alla famiglia e ai lavori agricoli.