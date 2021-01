La befana vien di notte … i befani in serata….

Non potevano fare sorpresa più gradita i cari amici del Rotary Club Polistena ai bambini della Comunità Luigi Monti e della Casa Famiglia “Casa nostra” (Suore della Carità): hanno predisposto tutto con la massima cura, dopo avere letto le letterine dei bambini e – chiedendo permesso a Babbo Natale – si sono affidati alla Befana per consegnare i regali tanto attesi e desiderati!

“I bambini sono rimasti estasiati nel vedere realizzati i loro desideri – racconta fratel Stefano Caria, responsabile della Comunità Luigi Monti – e non finivano di ringraziare i quattro amici che in rappresentanza di tutto il Rotary Club hanno consegnato loro i regali che avevano descritto nella loro lettera”.

Così anche per le bambine ospiti della Casa famiglia diretta da Suor Angela Paglione: “Sono delle persone davvero attente ai piccoli: è vero che ci sforziamo di preparare dei regali per le nostre bambine ma ricevere dei doni così inattesi è stato per loro fonte di una gioia particolare”.

Il Rotary Club Polistena, fina dalla sua nascita – 2018 – ha sempre mostrato grande attenzione alle necessità delle due case famiglia storiche di Polistena e si sono da subito prodigati per poter sopperire a eventuali mancanze delle strutture o far vivere momenti di gioia e serenità ai piccoli ospiti delle Comunità.

“Una collaborazione che durerà nel tempo e che – assicura il Presidente in carica Salvatore Auddino – per il Rotary Club Polistena sarà sempre un punto fondamentale nei programma annuali dei service che metteremo in atto con tutti i soci”.