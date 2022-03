Artuso, Catalano, Sofrà, Tringali, Longo, Alampi, Gatto, Pagano, Laganà ecc…tutti “ragazzotti” dell’under 17 ex reggina che stanno facendo la differenza nel campionato di eccellenza e nell’ under 17 élite in Calabria. Convocati tutti nella nazionale italiana di calcio dilettante per rappresentare il nostro Paese. A Reggio Calabria li hanno fatti scappare, per far posto a chi ha portato al disastro il settore giovanile glorioso degli amaranto. La responsabilità è ben individuata , ma chi aveva il compito di vigilare… non l’ha fatto, perché ?

Il mister Quarticelli, uno dei migliori istruttori del settore giovanile in Italia, senza una ragione plausibile, è stato fatto fuori dalla reggina , senza nessuna spiegazione.

L’ under 17 del tecnico foggiano aveva dominato il torneo “Salis” in Sardegna battendo sul campo squadre importantissime di serie A. Stava per nascere una formazione che poteva dare risultati importanti nel settore giovanile della reggina.

Infatti vedere Catalano, Longo, Sofrà, Alampi e compagnia dominare in eccellenza e in under 17 e arrivare a giocare in nazionale …la dice lunga… Un peccato non vederli al centro sportivo San Agata. Il settore giovanile di Gallo si è rivelato un disastro senza precedenti .

A questo punto capire, un pò di più di quello che è successo nel settore giovanile amaranto, sarebbe opportuno. Una cosa va detta, senza peli sulla lingua. Ci sono allenatori che hanno creduto nelle qualità di questi “giocatorini”, come Peppe Giovinazzo e Angelo Giordano si sono rivelati grandi motivatori ed hanno creduto ciecamente in questi ragazzi.

Il fallimento del settore giovanile della reggina ha origine antiche. A questo punto, Gallo e Taibi, dovrebbero prendere in mano la situazione, per far rinascere il settore giovanile, con ragazzi che provengono da Reggio Calabria e provincia .

D’altronde era il sogno iniziale di Luca Gallo all’atto del suo insediamento a Reggio Calabria. Perché non si è realizzato?